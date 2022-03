"Nous sommes tous derrière vous": Kate Middleton et le prince William s'investissent pour la situation en Ukraine

Ce mercredi 9 mars, le couple princier s'est rendu au Centre culturel ukrainien situé à Londres. Nous sommes tous derrière vous. Pendant cette visite, Kate Middleton, vêtue d'un pull bleu comme le drapeau de l'Ukraine, et le prince William ont rencontré des membres de la communauté ukrainienne et des bénévoles, mobilisés pour leur pays en guerre.

"Nous sommes tous derrière vous", ont assuré le duc et la duchesse de Cambrigde qui souhaite aider au maximum le peuple ukrainien. Ils ont notamment proposé l'aide de leur fondation caritative pour les enfants et les jeunes souffrant de problèmes de santé mentale et de traumatisme liés à la guerre. "Nous nous sentons tellement inutiles", ont déclaré les deux époux.

Depuis le début du conflit en Ukraine, Kate et William témoignent de leur immense soutien au peuple touché. La reine Elizabeth II est, elle, sortie de sa neutralité habituelle pour s'exprimer en faveur de l'Ukraine et a fait un "généreux don" dont on ne connaît toujours pas le montant.