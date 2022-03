Eddy de Pretto victime d'insultes homophobes sur les réseaux sociaux: 17 personnes interpellées

En juin 2021, après un concert filmé dans une église et diffusé sur internet, Eddy de Pretto a été victime d'une vague d'insultes homophobes sur Twitter et Instagram. Ce sont en tout plus de 3000 messages qui ont été recensés à l'encontre de celui qui parle ouvertement de son homosexualité à travers ses textes. Eddy de Pretto a porté plainte et après une longue enquête menée par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne, 17 personnes ont finalement été interpellées.

Les harceleurs ont été arrêtés cette semaine aux quatre coins de la France. Nos confrères du Parisien rapportent que les "auteurs sont principalement des hommes, dont certains sont des catholiques conservateurs".