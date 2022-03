Pékin Express: Arlette se fait draguer par un conducteur ouzbek devant sa fille Caroline (vidéo)

Le duo mère-fille composé d'Arlette et de Caroline a vécu une aventure plutôt cocasse dans ce 5ème épisode de l'émission Pékin Express diffusé ce vendredi soir sur Club RTL. La mère et la fille ont trouvé un homme qui a accepté de jouer les chauffeurs pour les deux aventurières plongées au coeur de l'Ouzbékistan.

En effet, les deux blondes embarquées dans son véhicule, ce bon samaritain de conducteur a tenu à en savoir davantage sur ses jolies passagères... Mais pas question de se laisser démonter par la barrière de la langue pour converser, il a utilisé une application de traduction sur son smartphone.

S'en suivent les questions assez traditionnelles du genre: "Dans quelle ville vis-tu ?", "Combien de jours restez-vous encore et où serez-vous ?"... Jusqu'à ce qu'il devienne un peu plus entreprenant avec Arlette, la mère: "Vous aimez les Russes ?", "Les Ouzbeks ?".

Une drague qui n'est pas passée inaperçue, comme l'explique Caroline face caméra: "Ce monsieur ne faisait que lui poser des questions", détaille-t-elle. Arlette relativise et explique à Caroline qu'il posait des questions à elle aussi. Et la fille de rétorquer à sa mère: "Ce monsieur t'aimait bien". Et Arlette de concéder: "Oui, ça fait plaisir", avec un petit rire gêné.

Pékin Express, c'est tous les vendredis soirs à 20h05 sur CLUB RTL, mais aussi sur RTL PLAY.