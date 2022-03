"Aujourd’hui ça passe mais demain on verra": dans Mariés au premier regard, le détail qui agace Laurent chez Séverine

Première nuit à deux pour Séverine et Laurent, qui semblent se connaître déjà depuis des années. Le couple nouvellement marié se découvre petit à petit et apprend à connaître leurs forts caractères respectifs. Et le premier petit matin n'y échappe pas. Laurent se trouve être particulièrement de mauvaise humeur le matin, contrairement à Séverine qui "pétille" dès le réveil. Un comportement qui a tendance à irriter Laurent. "Je ne suis pas du matin", annonce-t-il, bougon. "Ben tant pis, tu apprendras à l'être", lui répond, sourire aux lèvres, Séverine.

Face caméra, Laurent explique que "toute sa famille sait que le matin il ne faut pas trop lui parler". Mauvais poil, désagréable, pas facile? Ce lendemain de noces, le Tournaisien arrive cependant à se canaliser et profiter du moment. "Aujourd’hui ça passe mais demain on verra... Je ne sais pas comment je vais réagir", avertit-il. Réponse pendant leur lune de miel en République Dominicaine.