Kim Kardashian publie sa première photo "officielle" avec son nouveau petit ami Pete Davidson

Depuis début mars, Kim Kardashian est officiellement redevenue célibataire : un juge de Los Angeles a prononcé son divorce d'avec Kanye West, qu'elle avait épousé en 2014.



Jusqu'alors, le rappeur, qui a officiellement obtenu de changer son état-civil en "Ye", s'opposait à cette séparation et avait appelé Kim Kardashian à la réconciliation sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises.



Mais Kim Kardashian a retrouvé l'amour. La star, milliardaire grâce notamment à ses lignes de cosmétiques et de vêtements, fréquente désormais l'humoriste Pete Davidson, l'un des pensionnaires de la célèbre émission télévisée "Saturday Night Life".



Une romance qui devient sérieuse puisque l'ex-femme de Kanye West vient de publier sa première photo avec son petit ami sur Instagram, rendant sa relation "Instagram-officielle".

Les nouvelles images que Kardashian a partagées vendredi semblent avoir été prises à l'intérieur du luxueux hôtel lors d'une des soirées du couple le week-end de la Saint-Valentin, car elle porte le même manteau à franges argentées et Davidson a la même veste marron.



© Instagram Kim Kardashian





La star de "King of Staten Island" aurait sorti le grand jeu pour ces premières vacances en amoureux. Le comédien aurait loué le haut de l'hôtel Carlyle pour sa compagne et a rempli l'espace luxueux de fleurs et de cadeaux.



La fondatrice de Skims a légendé le post "A qui appartient la voiture que nous allons prendre ?", une phrase tirée du film à suspense "The Town" sorti en 2010. Elle a également partagé une capture d'écran de cette scène du film dans lequel joue Ben Affleck.



Kardashian n'a pas pu taguer Davidson dans le post puisqu'il a désactivé son propre compte Instagram suite aux attaques répétées de Kanye West à son encontre.



Cependant, une source a déclaré à Page Six que Davidson n'avait pas supprimé son Instagram à cause du rappeur milliardaire qui voulait le "cyberintimider". "Pete a supprimé son IG parce qu'immédiatement après son premier post, il a commencé à recevoir un flot de messages, positifs et négatifs, lui rappelant pourquoi il ne voulait pas être sur les réseaux sociaux au départ".



Kim Kardashian a demandé le divorce avec Kanye West en février 2021. Les deux ex ont quatre enfants : deux filles, North et Chicago (8 et 4 ans respectivement) et deux garçons, Saint et Psalm (6 et 2 ans).