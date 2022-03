Harry et Meghan n'assisteront pas à la cérémonie commémorative du Prince Philip: la raison dévoilée

Le Prince Harry et Meghan Markle n'assisteront pas au service commémoratif du Prince Philip, en raison de leur bataille avec le gouvernement britannique sur leur sécurité. Le duc de Sussex, basé en Californie, s'est engagé dans un combat juridique avec le ministère de l'Intérieur au sujet de sa protection dans son pays d'origine.

L'Angleterre s'attendait à ce que Harry et Meghan assistent à la cérémonie en l'honneur de son grand-père, décédé en avril dernier à l'âge de 99 ans, et présentent enfin leur fille de 9 mois, Lilibet, à la famille royale. Mais ils ne reviendront pas au Royaume-Uni pour assister à la cérémonie. Le service d'action de grâce, qui porte sur la vie du défunt duc d'Édimbourg, aura lieu le 29 mars à l'abbaye de Westminster. Le mari de la Reine avait 99 ans lorsqu'il est décédé en avril 2021. De nombreux membres de la famille royale seront probablement présents.



"Un porte-parole des Sussex confirme que le prince Harry ne retournera pas au Royaume-Uni pour le service d'action de grâce pour la vie du prince Philip le 29 mars (...) Il espère cependant rendre visite à la Reine dès que possible", a tweeté Omid Scobie, l'auteur de "Finding Freedom". Il a ajouté que le duc espérait être réuni avec sa grand-mère, la Reine, en temps voulu.



Ces informations ont été corroborées par la journaliste royale de la BBC, Sarah Campbell, qui a réitéré le souhait du prince de voir Sa Majesté, 95 ans. Le retour du duc de Sussex au Royaume-Uni pour rendre visite à sa famille a été compliqué par la bataille juridique en cours concernant la protection policière, si lui, Meghan et leurs enfants devaient revenir sur le sol britannique.



Le prince Harry est engagé dans une bataille devant la Haute Cour contre le ministère de l'Intérieur, après que le duc se soit entendu dire qu'il ne bénéficierait pas du "même degré" de sécurité à son retour des États-Unis.



Le prince Harry avait proposé de payer lui-même le service de sécurité personnelle. Il a déclaré vouloir faire venir sa famille lorsqu'il fera le voyage de Californie à Londres. Mais il a insisté sur le fait qu'il ne se sentait pas en sécurité pour le faire sans protection.



La reine, 95 ans, et le prince Charles, 74 ans, père de Harry, n'ont pas encore rencontré la plus jeune des enfants Sussex, Lilibet Diana.



L'équipe juridique du duc fait valoir que la protection des Sussex aux États-Unis ne peut pas fonctionner avec la même efficacité à l'étranger, et qu'ils n'ont pas accès aux réseaux de renseignements britanniques.