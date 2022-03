Pink Floyd retire ses morceaux des plateformes d'écoute russes et bélarusses: les fans sceptiques

Pink Floyd va retirer toute sa discographie depuis 1987 des plateformes numériques en Russie et au Bélarus, a annoncé vendredi le groupe britannique sur Twitter.



Par cette décision, le groupe emblématique de rock veut condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce retrait des plateformes numériques en Russie et au Bélarus concerne également les musiques en solo du chanteur de Pink Floyd, David Gilmour.

Cette annonce n'a pas manqué de rapidement suscité des réactions chez les fans et les internautes.

En réponse à cette publication sur Twitter, de nombreux commentaires ne semblent pas aller dans le sens du groupe de rock. "Dans mes jours les plus dépressifs, moi, un anti-poutiniste, j'ai continué à écouter 'The Wall' encore et encore et c'était un grand soutien. Je ne pense pas que Poutine ou Shoigu écoutent Pink Floyd", répond l'un. "C'est bien, mais pourquoi ne n'avons-nous pas la même réaction contre d'autres pays où des conflits existent", interroge un autre. "D'accord, c'est bien, mais avez-vous pensé aux Russes qui aiment Pink Floyd? Que disent vos chansons à propos de la guerre, déjà?", s'agace encore un autre...