Lio revient sur les violences conjugales qu'elle a subies dans les années 1990

Dans les années 1990, Lio a été victime de violences conjugales alors qu'elle était en couple avec le chanteur Alexis Zad, aussi le père de deux de ses enfants.

Au micro de RTL, dans l'émission On refait la télé, l'interprète de Banana Split est revenue sur cette période douloureuse de sa vie de femme, alors qu'elle figure au casting du téléfilm Elle m'a sauvée, qui retrace l'histoire de victimes de violences conjugales.

Emue, elle a confié être toujours marquée par ces événements: "J'ai un point énorme. Là on en parle, je ne suis pas la même qu'il y a cinq minutes. Je crois que ça reste, en fait. On doit se débrouiller parce que c'est tellement traumatisant, et quoiqu'il arrive, c'est à vie. La blessure est toujours là", a-t-elle confié avant de revenir sur le rôle qui lui a récemment été offert. "Ce qui est intéressant, c'est que là on m'a offert le rôle d'une avocate. Je suis de l'autre côté: celle qui aidait, celle qui avait la maîtrise de quelque chose, qui mettait la loi pour défendre sa cliente. C'était donc pour moi beaucoup moins difficile psychologiquement, émotionnellement."