Thomas Pesquet envisagé par deux candidats à la présidentielle française pour leur futur gouvernement

Ce n'est pas tous les jours que ces deux candidats à la présidentielle sont d'accord alors mieux vaut le noter.

Ce samedi 12 mars, Yannick Jadot, candidat vert, était invité au JT de 13h. Interrogé sur des mesures concrètes s'il devenait président de la République, Yannick Jadot a indiqué qu'il "installerait massivement des panneaux photovoltaïques sur les toits des écoles, sur les toits des parkings, sur les toits des supermarchés, avec des filières françaises. C'est de l'emploi, c'est une électricité pas chère qui nous évite la dépendance au gaz russe, et puis c'est du pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français". Avant de glisser qui cette personnalité particulièrement appréciée des Français (et pas que) qu'il verrait bien dans son gouvernement: "J'aimerais bien que Thomas Pesquet rejoigne un gouvernement écologiste et qu'il soit un grand ministre de la Recherche, et de la mobilisation de toutes les énergies pour soigner la planète bleue, pour en prendre soin, et qu'il mobilise la recherche, les entreprises, tous les acteurs de la société qui ont envie de protéger notre petite planète bleue, qui en a tellement besoin".

Cette volonté fait écho à celle exprimée par Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, sur le même plateau télé. Il avait alors indiqué qu'il intégrerait bien l'astronaute à son éventuel futur gouvernement. "Il est certainement un des Français qui est le plus conscient qu’il n’y a qu’un seul écosystème et un peuple humain", avait justifié l'Insoumis. Réponse du concerné interrogé par Yann Barthes: "Non, c’est pas prévu (...) J’ai du boulot à l’Agence spatiale européenne pour les quelques années qui viennent, donc ça ne fait pas partie de mon agenda".