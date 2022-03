L'étonnante déclaration de patrimoine du candidat à la présidentielle Eric Zemmour

C'est désormais obligatoire: chaque candidat à l'élection présidentielle française se doit d'être transparent et de déclarer publiquement patrimoine.

Un exercice auquel tous se prêtent, y compris le petit nouveau de cette course au pouvoir: Eric Zemmour. Et cela valait la peine d'y jeter un oeil puisque le polémiste d'extrême droite a pas mal de ressources... En effet, il certifie un patrimoine de 4,2 millions d’euros, composé de cinq appartements (équivalents à 2,9 millions d’euros), 90% du capital de la société d’édition Rubempré (1,5 million d’euros) et un demi-million d'euros sur ses comptes et assurances-vie.

Une déclaration déjà dense, mais qui compte un étonnant petit oubli... Le chroniqueur mode de Quotidien, émission de Yann Barthes, a noté une absence: une montre de luxe d'une valeur de presque 20 000 euros. Pourtant, "dans la colonne des biens mobiliers divers lorsque la valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000€“, il n'y a rien". Exprès ou pas, cet oubli n'en est désormais plus un.