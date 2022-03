L'influenceur Hugo Manos affiche avec humour un internaute aux propos discriminants

Il suffit de quelques minutes à scruter son profil Instagram pour comprendre que l'influenceur Hugo Manos ne manque pas d'humour. Sa story de ce samedi 12 mars en est une preuve supplémentaire.

Le partenaire de Laurent Ruquier et chroniqueur pour TPMP People, suivi par plus de 56 000 followers, a publié une capture d'écran d'un commentaire désobligeant et discriminant d'un internaute sur Instagram. Celui-ci se moque d'une tenue portée par Hugo Manos, un tee-shirt noir avec un semi-décolleté. "C'est quoi cette tenue de meuf?, interroge l'internaute. N'importe quoi."

Ce à quoi l'influenceur a répondu publiquement "Bah arrête de me suivre car tu ne vas kiffer la tenue que j'ai là, wait for the next story", écrit-il avec des émojis rieurs. Sur sa "next story", on voit Hugo Manos les yeux maquillés, portant des bijoux dorés, prenant probablement un certain plaisir à provoqué son supplicié.