Le youtubeur Michou se confie sur son couple avec Elsa Bois: "Je suis obligé de faire attention"

Leur histoire d'amour en fait rêver plus d'un. Michou et Elsa Bois vivent une belle histoire d'amour depuis qu'ils se sont rencontrés sur le plateau de Danse avec les stars. Ils ne se quittent plus et les internautes adorent ça.

Mais quand on a 4 millions d'abonnés sur Instagram et 7 sur Youtube, on devient forcément une personnalité publique... Avec ses avantages et ses inconvénients.

Invité dans l'émission 50min présentée par Nikos Aliagas ce samedi 12 mars, Michou s'est confié sur son couple et la manière dont il essaie de le préserver, tant bien que mal. "J'avoue que c'est un peu dur, parce que moi, j'ai grandi en transparence, en partageant tout ce qui m'arrive, ma vie, mon chien, mon premier appartement, ma voiture. Sauf qu'avec le temps, et la notoriété que j'ai aujourd'hui, je suis obligé de faire attention à ce que je montre", a-t-il livré au présentateur. Avant de préciser: "On essaie de faire attention (...) Quand on fait des vidéos ensemble, on sait que c'est filmé, on ne va pas se montrer en train de se faire des câlins, des bisous".