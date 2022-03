La femme de Justin Bieber, Hailey, hospitalisée en urgence: "C'était l'un des moments les plus effrayants de ma vie"

Hailey et Justin Bieber filent le parfaitement amour à en croire les réseaux sociaux. Et à en croire ces mêmes réseaux, l'épouse du chanteur de Baby a eu une sacrée frousse en milieu de semaine.

En story sur Instagram, elle annonce avoir été hospitalisée en urgence jeudi matin alors qu'elle prenait son petit-déjeuner. "J'étais assise au petit déjeuner avec mon mari quand j'ai commencé à avoir des symptômes d'accident vasculaire cérébral et j'ai été emmenée à l'hôpital. Ils ont découvert que j'avais souffert d'un très petit caillot de sang dans mon cerveau, ce qui a causé un léger manque d'oxygène, mais mon corps l'avait éliminé tout seul" explique-t-elle. Fort heureusement pour elle, Hailey Bieber aurait "récupéré en quelques heures". "Même si c'était l'un des moments les plus effrayants de ma vie, aujourd'hui je suis à la maison et tout va bien", rassure-t-elle. Une santé à surveiller de près pour la jeune femme de 25 ans!