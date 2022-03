"Je suis au lit avec ta femme": Pete Davidson rend public son échange de sms avec Kanye West

L'histoire d'amour entre Kim Kardashian et Pete Davidson devient sérieuse. Le comédien défend sa compagne et répond aux attaques de Ye qui s'en prend à lui.

Dans un message que Pete a ensuite rendu public, il somme Kanye West d'arrêter de s'en prendre à eux.

"Yo, c’est Skete. Pourrais-tu, s’il te plaît, respirer une seconde et te calmer ? Il est 8h du matin et ça n’a pas à être comme ça. Kim est littéralement la meilleure mère que j’ai jamais rencontrée. Ce qu’elle fait pour les enfants est incroyable et tu es sacrément chanceux qu’elle soit la mère de tes enfants. J’ai décidé que tu ne nous traiteras plus comme ça, j’en ai marre de me taire. Pour l’amour de Dieu, grandis".

"Oh, tu commences aussi à dire des vulgarités maintenant. Où es-tu d’ailleurs ?", lui a répondu le rappeur.

"Je suis au lit avec ta femme, a répondu Pete. Je suis à Los Angeles pour la journée, si tu veux arrêter de faire le gamin sur Internet et me parler de vive voix. Je n’ai pas peur de toi, mon frère. Tes actions sont tellement embarrassantes, c’est triste de te voir démolir ta propre famille de jour en jour", a-t-il poursuivi.

Kanye lui a alors proposé qu'ils se parlent à la messe du dimanche.

"Cette histoire ne doit pas être réglée en public. Je ne suis pas là pour les photos et la presse. Ce qui est manifestement tout ce qui t’intéresse", a répondu le compagnon de Kim.

"Laisse-moi t’aider, mec"

Il lui a ensuite envoyé une série de messages avec un peu plus d'empathie mais tout de même menaçant : "Laisse-moi t’aider, mec. Je me bats aussi contre des problèmes mentaux. Ce n’est pas un voyage facile. Tu n’as plus à te sentir comme ça. Il n’y a pas de honte à demander un peu d’aide. Tu seras tellement heureux et en paix. Je te soutiens même si tu me traites comme de la merde parce que je veux que tout se passe bien. Mais si tu continues à me mettre la pression comme tu le fais depuis 6 mois, je vais arrêter d’être gentil", a-t-il ajouté.

Messages auxquels Ye n'a plus répondu. Ce qui n'a pas empêché Pete de partager des captures des échanges sur le compte Instagram d'un ami, Dave Sirus.