"On va proposer autre chose qu'un cornet deux boules, hein": Arnaud, le Belge de Top Chef, surprend avec son maquereau givré dans un bloc de glace (vidéo)

Lors de la seconde épreuve de cette semaine, les candidats ont dû relever le défi d'un des chefs les plus avant-gardistes de sa génération : Andoni Aduriz. Ce chef espagnol 2 étoiles, dont le restaurant est classé parmi les meilleurs du monde, a demandé aux candidats de le surprendre avec une recette autour d'un élément glacé inédit.

Le Belge Arnaud était associé à son acolyte Elis de la brigade orange. Et leur duo fonctionne plutôt bien !

Pour impressionner le chef, ils ont fumé le maquereau au barbecue avant de le mettre dans un bloc de glace : "En plus d'être visuel, il va apporter cette cuisson par le froid sur notre maquereau", a expliqué le candidat lors de la réalisation de la recette.

"On va sortir autre chose qu'un cornet deux boules", promet alors le Belge, jamais avare en petites réflexions comiques, même sous pression en pleine épreuve de Top Chef.

Le duo veut surprendre et proposer de l'inédit au chef Aduriz. "On va percuter la glotte du chef mais on va essayer de ne pas percuter l'iceberg", lance encore Arnaud, toujours dans la métaphore glacée.

Vous avez ouvert une nouvelle porte vers un monde inexploré

Et cela fonctionne car même si le duo ne remporte pas l'épreuve, le chef 2 étoiles est séduit par leur plat, d'abord par le visuel : "C'est très beau", selon lui. Il salue également aussi l'inventivité des deux jeunes candidats : "C'est bon et déconcertant. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Vous avez ouvert une nouvelle porte vers un monde inexploré", leur dit-il à la dégustation. "Grâce à la glace, vous avez réussi à changer la texture du maquereau, c'est surprenant", conclut-il.

Mission accomplie pour la brigade de Glenn Viel.