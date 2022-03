Sophie de Wessex montre son côté audacieux dans une robe en cuir (photos)

La comtesse Sophie de Wessex est arrivée à New York, aux États-Unis ce lundi pour une visite de travail où elle prononcera au siège des Nations Unies, le discours d'ouverture d'une conférence consacrée à la défense des droits des femmes en Afghanistan.

Lors de sa première sortie publique à New York, la mère de deux enfants est apparue dans une robe noire en cuir avec des bottes assorties. Une tenue audacieuse pour l'épouse du prince Edward qui rencontrait les responsables de la société "St George's" de New York, qui soutient les personnes ayant un héritage britannique et du Commonwealth qui résident dans la "Big Apple". Cette société a vu le jour il y a plus de 250 ans.

Montrant qu'elle n'a pas peur de mettre la main à la pâte, Sophie a été photographiée avec une pelle creusant dans le sol avant de planter un buisson de romarin.