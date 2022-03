La révélation bouleversante de Kourtney Kardashian: "Les médicaments que je prends m'ont ménopausée"

Nous vous l'annoncions ce mardi, Kourtney Kardashian (42 ans) a commencé une procédure de fécondation in vitro pour avoir un enfant avec son fiancé Travis Barker (46 ans). La star de télé-réalité est déjà mère de trois enfants issus de sa relation avec Scott Disick.

Alors que la bande-annonce de leur nouvelle série de télé-réalité (diffusée par la plateforme Hulu) montre l'aînée des Kardashians se rendre avec son fiancé dans une clinique spécialisée dans la fertilité, le parcours pour avoir ce 4ème enfant semble être semé d'embûches.

En effet, lors d'une conversation mère-fille, Kourtney confie à sa mère Kris Jenner une nouvelle déchirante sur ses espoirs de tomber enceinte.

"Travis et moi voulons avoir un bébé, et donc mon médecin nous a conseillé de faire une fécondation in vitro", a détaillé Kourtney à Kris. "Mais, ça n'a pas été l'expérience la plus incroyable", a-t-elle ajouté.

Et de poursuivre: "Chaque personne sur les réseaux sociaux se demande si "Kourtney est enceinte", "Kourtney a pris tellement de poids", commente la jeune quadra, visiblement bouleversée.

"C'est tellement grossier de commenter le physique des gens quand vous n'avez aucune idée de ce qu'ils traversent réellement. Les médicaments qu'ils me donnent m'ont mis en ménopause… Littéralement en ménopause."

"A cause de quoi, de médicaments?", lui a alors demandé Kris. Ce à quoi Kourtney a répondu: "Oui".