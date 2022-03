Ce qui se cache derrière la photo virale d'une petite fille ukrainienne armée avec une sucette à la bouche

C'est un cliché qui marque les esprits. Dans un immeuble en décombres, peut-être abimé par une attaque russe, une petite fille. Elle est assise sur ce qui reste d'un appui de fenêtre, mange une sucette et porte une arme dans les bras, l'air tranquille presque rieur. Elle scrute au loin. La photo date du 22 février, soit deux jours avant le début de la guerre en Ukraine.

Cette petite fille, c'est la fille d'un photographe amateur, Oleksii Kyrychenko. Clairement prise et diffusée pour agiter les esprits et attirer l'attention du monde, cette photo a rapidement fait le tour d'internet. Dans un long post sur sa page Facebook, le photographe explique son geste. Il se présente d'abord: "Je m'appelle Oleksii. J'ai une femme et trois enfants. J'avais travaillé comme ingénieur dans une entreprise de Kiev avant la guerre. Je vivais dans ma propre maison dans une petite ville près de Kiev".

Puis explique que l'ambiance "tendue " et "nerveuse" qui existait déjà "pendant les dernières semaines avant la guerre" lui ont donné l'idée de ce cliché". "J'ai décidé de faire quelques photos qui pourraient attirer l'attention sur une possible guerre. Je souhaite montrer à quoi l'Ukraine pourrait ressembler dans un avenir proche, écrit-il. Comme on pouvait le voir, j'ai pris cette photo le 22/02/2022, deux jours avant la guerre. Voici une photo de ma fille avec un bonbon et un fusil de chasse dans un immeuble abandonné. L'arme est à moi, la fille ne peut pas tirer. Elle a 9 ans. Bien sûr, l'arme n'était pas chargée lors de la prise de photo." Une sonnette d'alarme malheureusement prémonitoire...

Oleksii Kyrychenko tente ensuite de publier sa photo sur Facebook, sur des groupes étrangers, mais elle est immédiatement censurée "dans ceux dont les administrateurs sont russes, explique-t-il dans sa publication. Dans d'autres, les réactions étaient ambigües. Finalement la photo n'est restée que dans un seul groupe."

Puis tout a basculé: "Il y a quelques jours, j'ai chargé cette photo dans un groupe de loisirs sur Facebook et soudain, elle s'est répandue partout dans le monde et est devenu un mème. Puis cette photo a été postée par Donald Tusk (merci ,Donald!) dans son tweet au Parlement européen. Maintenant, l'attitude vis-à-vis de ces photos diffère complètement en ce qui concerne le vrai visage de l'invasion russe."

Aujourd'hui, Oleksii et sa famille sont en Ukraine occidentale chez des amis. "Je me suis inscrit à la comptabilité militaire, mais je n'ai pas encore été mobilisé", les civils ayant une expérience militaire étant privilégiés.