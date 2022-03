Un artisan belge lance une gamme de grenades en chocolat pour "soutenir la bonne cause"

C'est une campagne de récolte de fonds pour le moins surprenante.

Le chocolatier Beugnies, situé à Courtrai, a lancé début mars une gamme inédite de ses produits: des grenades en chocolat. Son objectif: récolter de l'argent pour l'Ukraine en reversant la moitié du prix de ces grenades (soit 2,50€) au consortium Ukraine 12-12.

Noir, blanc ou au lait, tous les goûts sont disponibles pour ces armes sucrées qui elles, ne sont pas forcément au goût de tous.

Face aux nombreuses incompréhensions sur le choix de cette forme, l'artisan Nicolas Beugnies s'est expliqué sur un long post Facebook. "([En Ukraine], il s'agit d'une guerre, écrit-il. Les gens regardent les infos, vivent avec (...) Nous, en tant que chocolatiers, avons fait le choix de commencer une campagne pour le consortium Ukraine 12-12. Le produit à considérer devait être clair et refléter la réalité. Notre œil est tombé sur les formes de grenade. Il reflète la réalité des zones de guerre. C'est un signal puissant qui ferait réfléchir les consommateurs."

Conscient de la "controverse" suscitée par ses nouveaux produits, le chocolatier répond que "Pâques arrive: nous célébrerons tous en famille et en paix", autrement dit: pas comme le peuple ukrainien... Toujours sur ce post Facebook, Nicolas Beungies se défend de tout profit généré sur " la souffrance des autres". Il décompte: "Nous donnons 50% du chiffre d'affaires au consortium Ukraine 12-12, nous vendons une grenade au prix de 5€, il y a presque 30 centimes TVA donc il reste 4.70€. 4,70€ - le montant promis de 2,50€ = 2,20€. L'emballage coûte 0,43 € donc il reste 1,77€. Soustrayez le coût de la nourriture, le coût de la main-d'œuvre, les étiquettes, et si possible le transport, et après on saura ce qu'il reste". Pour finalement conclure: "C'est un extra, nous soutenons une bonne cause".

En tout, 2000 grenades en chocolat seront produites jusqu'au 11 avril.