Britney Spears affole la toile en publiant une photo d'une partie de son anatomie en gros plan

Britney Spears n'en finit pas de nous étonner...

Reine du repost et omniprésente sur le réseau social Instagram, la chanteuse de Baby, One more time publie (quasi) tous les jours un ou plusieurs clichés d'elle. On peut ainsi suivre les séances de sport de Britney, les répétitions de danse de Britney, les séances d'essayages de Britney, les confessions intimes de Britney et, bien entendu, les frasques de Britney.

La dernière en date (16 mars), après la publication de clichés d'elle (vraiment) toute nue et sans filtre sur la plage, c'est désormais le gros plan de sa poitrine à laquelle qui a ravi les internautes... "Ravi" puisqu'en un jour la photo a reçu plus de 850 000 likes. "C'est clairement un de tes meilleurs posts", "Mais... Pourquoi?", "Qu'est-ce qui se passe ici?", a-t-on pu notamment lire dans les commentaires de cette publication.