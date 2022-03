Rocco Ritchie, le fils de Madonna, expose ses peintures sur internet et ça vaut le coup d'œil

C'est un fait relativement connu: Madonna est une mordue d'art et elle a visiblement transmis sa passion à son fils, Rocco John Ritchie.

Aujourd'hui âgé de 21 ans, le jeune homme a étudié l'art dans une grande école londonienne. “Rocco prend l’art qu'il étudie très au sérieux. Il a eu quelques années capricieuses, mais maintenant il se consacre à ce nouveau cursus et sent qu'il s'intègre vraiment avec ses camarades de classe”, avait confié une source proche de la famille de la reine de la pop au Daily Mail en 2019.

Et Rocco a suivi son amour de l'art jusqu'au bout en peignant lui-même. Inspiré de Basquiat, Banksy et peut-être Francis Bacon, il peint des portraits colorés à la patte bien définie, qu'il signe sous le pseudonyme de Rhed. Depuis deux semaines, Rocco aka Rhed a lancé sa page d'artiste sur Instagram, "Maison Rhed", afin d'exposer ses œuvres. Une arrivée discrète sur le réseau social puisque qu'il cumule peu de likes et de commentaires.

Selon un article de 2021 de nos confrères de Voici, les peintures de Rhed seraient vendues entre 25 000 et 29 000 livres sterling soit entre 30 000 et 35 000 dollars. Le site de vente d'art en ligne Artsy recense ces toiles mais ne dévoile plus publiquement leurs prix.