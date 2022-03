Cristina Cordula dévoile un aperçu de son dressing et ça donne le vertige

Elle est la reine mère du shopping et c'est désormais indéniable. Cristina Cordula, ancienne mannequin, conseillère en images et animatrice de plusieurs émissions de relooking, est assez active sur les réseaux sociaux. Du haut de ses 57 ans et de ses talons 9 centimètres, la franco-brésilienne publie régulièrement ses looks, des conseils bien-être sur Insatgram et les internautes sont friands de ses aventures à travers le monde de la mode.

Ce mardi 15 mars, Cristina Cordula a publié une vidéo plutôt humoristique en filmant une partie de son dressing, de sa salle de bain et de sa bibliothèque, légendée "Quand on aime la beauté et la mode". Et si on imagine que ses armoires sont bien plus remplies que ce qui apparaît à l'image, ce qu'on y voit donne déjà le tournis...