Ensemble depuis 5 mois, Kim Kardashian révèle que son nouveau petit ami, Pete Davidson, a déjà PLUSIEURS tatouages en son nom

L'histoire d'amour de Pete Davidson et Kim Kardashian est (déjà) écrite à l'encre indélébile. Lors d'une apparition dans la célèbre émission télévisée "The Ellen DeGeneres Show", la star de télé-réalité a révélé que son nouveau petit ami, Pete Davidson avait déjà plusieurs tatouages ??en son honneur. Le couple est ensemble depuis la fin du mois d'octobre.

Et la présentatrice Ellen DeGeneres d'aborder le sujet: "C'est mon travail en tant qu'intervieweuse de poser des questions sur le... tatouage", a-t-elle introduit. Et de poursuivre: "Il a posté ce selfie... et [les fans] lisent dedans, qu'il y a un tatouage qui dit 'Kim'."

Kim Kardashian, 41 ans, le sourire aux lèvres, a confirmé que son petit ami de 28 ans avait bien ajouté son nom à sa collection de tatouages. Un mot qu'elle a prononcé au pluriel et qui laisse entendre que l'humoriste de 28 ans ne s'est pas arrêté à un seul.

"Il a quelques tatouages, quelques-uns mignons, qu'il a obtenus", a-t-elle confirmé. Lorsque Ellen DeGeneres a voulu savoir le nombre exact de tatouages à son effigie et a demandé un nombre concret, en avançant qu'il y en avait trois à titre d'exemple, Kim Kardashian a répondu que Davidson en avait "un peu plus que cela".

Bien que l'étudiante en droit n'ait pas donné de détails sur la plupart de ces créations, les décrivant simplement comme "mignonnes", Kim a ajouté : "Mon préféré… dit : "Ma nana est avocate".

Quant à ce "Kim" géant estampé sur la poitrine de Davidson ?

"Ce n'est pas un tatouage, c'est en fait une gravure", a confirmé Kardashian. "Parce qu'il voulait faire quelque chose de vraiment différent."

Davidson aurait également justifié son choix à sa petite amie: "Je ne veux pas pouvoir m'en débarrasser ou le couvrir, et je le voulais juste comme une cicatrice sur moi", aurait-il justifié.

Alors que l'acteur de 28 ans est en train d'enlever bon nombre de ses tatouages, il semble qu'il ait décidé de graver le prénom "Kim" sur sa peau pour... l'éternité.