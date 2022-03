Arnold Schwarzenegger publie un message destiné aux Russes: "Il se passe des choses dans le monde qu'on vous cache"

L'acteur et ancien gouverneur de la Californie Arnold Schwarzenegger a publié une vidéo à l'attention des Russes. "J'envoie ce message pour contacter mes chers amis russes et les soldats russes déployés en Ukraine", a-t-il commencé en introduction de cette vidéo sous-titrée en anglais et en russe.

"Je vous parle aujourd'hui parce qu'il se passe des choses dans le monde qu'on vous cache, des choses horribles que vous devez savoir...", développe l'ancien gouverneur de la Californie.

Avant de rentrer dans les détails, l'acteur évoque ses liens étroits avec la Russie depuis son plus jeune âge. Et plus particulièrement un souvenir qui a marqué sa jeunesse. En 1961, à l'âge de 14 ans, Arnold Schwarzenegger a eu l'opportunité de serrer la main de son héros qui est un homme russe: Yuri Petrovich Vlasov. Il a été le premier homme sur Terre capable de soulever 200 kilogrammes au-dessus de sa tête. Arnie, des étoiles dans les yeux, raconte avoir serré la main du champion du monde d'haltérophilie. "Il était gentil et m'a souri", se souvient Arnold.

L'acteur se souvient que son père n'était pas ravi que le modèle de son fils soit russe. Mais peu importe, Arnold Schwarzenegger explique depuis avoir entretenu des liens étroits avec ce pays qu'il apprécie et dans lequel il a tourné de nombreux films.

"La force et le coeur du peuple russe m'ont toujours inspiré, c'est pour cela que j'espère que vous allez me laisser dire la vérité sur la guerre en Ukraine et ce qu'il s'y passe. Personne n'aime entendre son gouvernement être critiqué et je le comprends. Mais en tant qu'ami de longue date du peuple russe, j'espère que vous allez écouter ce que j'ai à vous dire."

"Je sais que votre gouvernement vous a dit que c'est une guerre pour la dénazification de l'Ukraine. Ce n'est pas vrai. L'Ukraine est un pays avec un président juif dont, je dois l'ajouter, les 3 frères du père ont été tués par les nazis. Vous voyez l'Ukraine n'a pas commencé la guerre; ni les nationalistes ou les nazis. C'est ceux en place au Kremlin qui ont commencé cette guerre. (...) 141 nations à l'assemblée des Nations Unis ont voté que la Russie était l'agresseur. Ils ont sommé le pays de retirer immédiatement ses troupes."

L'acteur a ensuite décrit aux Russes ce qu'il se passait en ce moment sur le territoire ukrainien, évoquant les bombardements sur un hôpital d'enfants et sur une maternité. "C'est une crise humanitaire", a-t-il souligné à l'attention des Russes.

Arnold Schwarzenegger a également expliqué que les pertes des soldats russes étaient importantes. "Le gouvernement russe a menti non seulement à ses citoyens mais aussi à ses soldats...", a-t-il insisté.

Dans ce message de 9 minutes, Arnold Schwarzenegger s'est également adressé à ceux au pouvoir au Kremlin: "Pourquoi sacrifiez-vous cette jeunesse pour vos propres ambitions?"

Et l'acteur de faire un appel: "Je somme le peuple russe et les soldats russes de comprendre la propagande et la désinformation dont ils sont les victimes. Je vous demande de m'aider à répandre la vérité", a imploré l'acteur.

Avant de s'adresser directement au président russe Vladimir Poutine: "Vous avez commencé cette guerre, vous la dirigez, vous pouvez l'arrêter".

L'acteur a conclu ce message en saluant le courage de ceux qui, en Russie, manifestent dans les rues contre le Kremlin et se font arrêter par les autorités. "Vous êtes mes nouveaux héros.".