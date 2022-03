Marié au premier regard: "Ça fait un pincement au cœur" pour Laurie et Joël, qui revoient leur union qui n'aura duré que 24 heures

L'aventure entre Laurie et Joël s'est terminée au lendemain de leur mariage. Pleine de doutes et bloquée par l'inattendu, c'est Laurie qui a pris la décision de mettre fin à sa participation à l'émission, suivie évidemment par un Joël patient et positif.

Quelques mois après cette décision, Laurie et Joël se retrouvent pour la première fois dans la maison communale, dans laquelle ils se sont dit "oui". Ils viennent pour confirmer définitivement leur choix. Un moment forcément important et symbolique pour les deux candidats.

À leur arrivée, l'album photo de leur mariage les attend. L'occasion de se remémorer que ce mariage n'a pas été un échec de A à Z. Touchés et émus, ils feuillettent l'album photo et découvrent les clichés de leur union éphémère. "Ça fait un petit pincement au cœur", avoue Laurie face caméra.

Pas rancunier, Joël remarque tout de même qu'il "n'était pas le seul à être content" face aux larmes d'émotion de son ex-femme. "Ça fait plaisir de voir les images, il y avait une belle ambiance", remarquent-ils ensemble. Ils débriefent et s'accordent à dire que l'un et l'autre sont "de bonnes personnes".

"Je n'arrive toujours pas à formuler ce qui s'est passé dans ma tête", affirme Laurie, mais la décision demeure la même. "L'expérience fait partie de moi, à refaire, je le refais", conclut Joël.