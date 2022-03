"Il ne comprend pas, en fait!": dans Mariés au premier regard, Nathalie met les choses au point après un diner avec Mickaël

Le mariage de Nathalie et Mickaël n'est pas aussi évident que les chiffres de compatibilité pouvaient laisser penser. La lune de miel aurait pu être "un nouveau commencement". Au cours duquel les deux époux ont décidé de se considérer "comme amis". Et la recette prend puisque le début de leur voyage en Grèce se passe bien... Jusqu'au premier dîner en tête à tête. Là, Nathalie brise la glace et reproche à Mickaël de ne pas assez s'intéresser à elle.

"Je sais déjà plein de choses de toi et moi tu ne me poses jamais de questions, c’est bizarre", l'interpelle-t-elle. S'en suit une discussion sur les initiatives de l'un et de l'autre pour apprendre à se connaître, sur qui lance les interrogations, qui en sait le plus...

Et c'est visiblement Nathalie qui est le moteur de ces échanges. "Je ne suis pas quelqu'un de curieux à la base", se justifie-t-il avant de faire semblant de se présenter. "Je m'appelle Mickaël, j'ai 45 ans..." Ce qui agace Nathalie: "Tu ramènes toujours tout pour rigoler..."

Face caméra, Nathalie se désole de cette attitude. "Il ne comprend pas, en fait! (...) On a une bague tous les deux, on est mariés, on s'est engagé pour quelque chose." La goutte de trop pour la candidate flamande?