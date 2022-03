George, Charlotte et Louis bientôt séparés de leurs parents? Kate et William s’envolent pour une tournée royale à l’autre bout du monde

Ce samedi 19 mars, le Duc et la Duchesse de Cambridge s’envolent pour une tournée royale d’une semaine dans les Caraïbes. Kate et William vont visiter plusieurs états-membres du Commonwealth à l’occasion des 70 ans de règne de la reine Elizabeth II. Et tout porte à croire qu’ils partiront sans leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis.

Cela fait aujourd’hui 70 ans que la reine Elizabeth II a accédé au trône britannique. A l’occasion de son jubilé de platine, plusieurs événements et festivités sont prévus, notamment la visite de plusieurs états-membres du Commonwealth. Mais cette visite sera effectuée par le Duc et la Duchesse de Cambridge. Le couple royal s’envole en effet ce samedi 19 mars pour les Caraïbes.

Sur place, le programme s’annonce plutôt chargé. Kate et William se rendront d’abord au Bélize où ils "visiteront des sites mayas kenshistoriques et célébreront la riche culture de la communauté Garifuna tout en explorant la biodiversité du pays", comme l’a détaillé le palais de Kensington. Le couple royal ira ensuite en Jamaïque pour découvrir les forces de défense de l'île et fera la fête avec des musiciens locaux. Le voyage se terminera dans les Bahamas, où le Duc et la Duchesse de Cambridge parcourront plusieurs îles et assisteront à une parade traditionnelle. "Leurs Altesses Royales souhaitent en savoir plus sur l'impact de la pandémie dans les Caraïbes et sur la manière dont les communautés se sont unies pour relever les défis auxquels elles ont été confrontées", a précisé Kensington. La tournée s’achèvera le 26 mars.

Quelques jours durant lesquels George, 8 ans, Charlotte, 6 ans et Louis, 3 ans, seront séparés de leurs parents. Tout laisse en effet à penser qu’ils ne voyageront pas avec Kate et William. Comme le mentionne le magazine Hello!, les trois enfants resteront au palais de Kensington où ils seront gardés par leur nounou Maria Teresa Turrion Borrallo.