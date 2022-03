Cette marque de produits d’hygiène dévoile des savons imparfaits pour mettre à l’honneur tous les types de peaux et corps

Cette marque bien connue de produits d’hygiène et cosmétiques vient de lancer sa dernière campagne de publicités. Dans sa vidéo, Dove met en avant tous les types de peaux et tous les types de corps des femmes en dévoilant des savons imparfaits "pour montrer que la vraie beauté se trouve aussi dans les détails de la peau", d’après la marque. Derrière cette initiative, Dove souhaite également montrer que tous les savons ne sortent pas toujours parfaitement lisses comme on peut les trouver dans les rayons des magasins. Une manière de lever le voile sur les complexes et diktats de la beauté.

La marque bien connue de produits d’hygiène et cosmétiques Dove vient de lancer une nouvelle campagne publicitaire. Dans sa vidéo publiée sur YouTube, la marque souhaite mettre en avant tous les types de corps et tous les types de peaux que chaque femme peut avoir. Alors que Dove a toujours eu à cœur de prôner la différence et les petites imperfections, ici, la marque va un cran plus loin en dévoilant des pains de savon imparfaits et abîmés. Ceux-ci sont censés représenter les traces que l’on peut naturellement avoir sur le corps comme les vergetures, les tâches, les rides ou encore les boutons. Le but? Lever le voile sur les complexes et diktats de la beauté.

© Capture d'écran YouTube INSIDER LATAM "La campagne qui révèle les détails de fabrication de l'emblématique pain de savon Dove pour montrer que la vraie beauté se trouve aussi dans les détails de la peau", a écrit la marque pour accompagner sa vidéo publicitaire. Derrière cette initiative, Dove souhaite également souligner le fait que les savons ne sortent pas toujours parfaitement lisses lors de la fabrication, à l'image du corps de chaque femme, les savons ont eu aussi leurs petites spécificités. Cette campagne de Unilever-Dove s’appelle #RealSoaps et s’organise en collaboration avec l’agence de publicité MullenLowe SSP3. Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'youtube' pour afficher ce contenu.