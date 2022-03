Accro au LATEX, cette Belge a déjà dépensé 100.000 euros pour son addiction (vidéo)

Miss Fetilicious, originaire de la province d'Anvers, est accro au latex. Elle a dépensé 100 000 euros pour assouvir son addiction. Elle a commencé à s'intéresser à cette matière il y a sept ans, lorsqu'elle a essayé des leggings en latex. Depuis, la Belge en porte tous les jours.



"C'était vraiment génial sur mon corps, et je ne pouvais pas m'empêcher de toucher cette matière brillante. À partir de ce moment, j'ai su que c'était une addiction", a expliqué Miss Fetilicious à Truly.



Au fil des années, elle a amassé une impressionnante collection de latex avec plus de 80 cagoules, 60 catsuits, 20 blouses, et de nombreuses autres tenues telles que des pantalons, des leggings, des jupes, et des accessoires en latex qui, selon elle, sont "une seconde peau".