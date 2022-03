Voici où la reine Elizabeth II prévoit de se retirer après son jubilé de platine

En juin prochain, un week-end de festivités sera consacré au jubilé de platine de la reine d’Angleterre. Le 6 février dernier, cela faisait 70 ans qu’Elizabeth II a accédé au trône britannique. Après cela, la Monarque prévoit de passer plus de temps à Craigowan Lodge dans l’Aberdeenshire, près du château de Balmoral. De nouvelles infrastructures y ont en effet été installées afin d’offrir plus de confort mais aussi de sécurité à la souveraine de 95 ans.

A 95 ans, Elizabeth II vient de fêter ses 70 ans de règne le 6 février dernier et des festivités importantes sont prévues pour l’occasion en juin prochain. Après cela, la Monarque souhaite passer plus de temps à Craigowan Lodge dans l’Aberdeenshire, un magnifique cottage en pierre de 7 chambres. C’est l’un des lieux préférés de la reine d’Angleterre, situé à seulement 1,6 km du Château de Balmoral.

Les lieux ont récemment été équipés de nouvelles installations offrant plus de confort et de sécurité à Elizabeth II. Un ascenseur pour fauteuil roulant de 20.000 £ a en effet été installé, d’après une source relayée par le Daily Mail. De nouvelles caméras de surveillance y seront également bientôt présentes. "Craigowan est l'une des maisons préférées de la reine. Elle aime être là. L'idée de lui faciliter la tâche afin qu'elle puisse y passer plus de temps à l'avenir est une excellente idée. C'est une grande maison. La sécurité la rend très sûre", a déclaré Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, à Daily Mail.

Mais même si la reine apprécie beaucoup cette résidence, cela ne veut pas dire pour autant qu’il y passerait tout son temps. "Elle aime l'Écosse, mais je ne pense pas qu'elle l'utiliserait (le chalet) toute l'année. C'est un endroit charmant pour l'été mais il fait assez froid et sombre pendant l'hiver. Mais c'est un endroit très préféré pour elle", a confié la biographe royale Penny Junor.