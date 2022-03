Elle tombe amoureuse d’un sans-abri devant un supermarché: "Aujourd'hui nous avons deux enfants"

Jasmine Grogan a rencontré l’amour en faisait ses courses. Elle allait donner de l’argent à un sans-abri devant son supermarché mais celui-ci a refusé. Il l’a ensuite aidé à charger ses sacs de courses et le courant est immédiatement passé entre eux. Aujourd’hui, ils ont deux enfants et sont plus amoureux que jamais.

C’est d’une manière plutôt inhabituelle que Jasmine Grogan a trouvé l’amour. La jeune femme partait faire ses courses au supermarché quand elle a voulu venir en aide à un sans-abri qui se trouvait devant la grande surface. Jasmine lui a proposé de l’argent mais celui-ci a refusé.

En sortant du magasin, l’homme, prénommé Macauley Murchie, s’est précipité pour l’aider avec ses sacs de courses. Le courant est immédiatement passé entre les deux personnes. Jasmine a décidé de lui laisser une chance.

Une rencontre improbable



Aujourd’hui, ils sont plus amoureux que jamais et ont eu deux enfants ensemble. La jeune femme a raconté leur rencontre improbable sur TikTok. "J'ai rencontré un sans-abri un jour en faisant mes courses. Je lui ai offert de l'argent, il ne l'a pas accepté. Je suis rentrée à l'intérieur et j'ai continué à faire mes courses, je n'arrêtais pas de penser à lui... Je suis sortie et lui ai demandé si je pouvais l'aider de quelque façon que ce soit. Il a dit non et m'a demandé s’il pouvait m'aider à mettre mes courses dans un taxi. J’ai dit oui", a-t-elle écrit sur une vidéo contenant des photos d’eux.

Sur le réseau social, elle poursuit : "J'ai demandé s'il voulait que je lui apporte quelque chose à manger, il était embarrassé mais il a dit oui et nous sommes allés dîner, nous avons eu une longue discussion sur sa vie, je suis allée lui acheter un petit téléphone pour que nous puissions rester en contact, il y avait quelque chose de différent en lui", explique la jeune femme.

Plus heureuse que jamais



Ils sont régulièrement restés en contact et Jasmine disait ne pouvoir arrêter de penser à lui. "Je lui ai demandé s’il voulait qu’on se revoie pour déjeuner, il a dit oui", ajoute-t-elle. Elle l’a ensuite invité à revenir chez elle et lui a prêté des vêtements. "Nous sommes sortis plusieurs fois ensemble et il a fini par se raser la barbe, se faire de nouvelles dents et trouver un très bon travail", glisse Jasmine Grogan.

"Nous avons maintenant deux enfants, nous sommes toujours ensemble et très heureux. C'est le meilleur papa et le plus incroyable des fiancés. Il m'a demandé en mariage, j'ai bien sûr dit oui. Nous sommes si heureux que nos chemins se soient croisés et nous croyons que tout arrive pour une raison, il a rendu ma vie tellement meilleure et je ne pourrais pas imaginer la faire sans lui maintenant", a-t-elle conclu dans sa vidéo sur TikTok.