 Look de vacancière et maracas à la main, Kate Middleton comme vous ne l'avez jamais vue (photos)

Actuellement au Belize avec le prince William, la duchesse de Cambridge est apparue dans un look plutôt inhabituel, et n'a pas hésité à saisir des maracas pour danser avec les enfants.

Cette visite officielle est la première pour commémorer le Jubilé de platine de la reine Elizabeth. Et Belize est un pays appartenant au Commonwealth. C'est pour cette raison que Kate et William s'y sont rendus. 21 coups de canon ont même été tirés à leur arrivée.

Et alors qu'on a l'habitude de voir Kate dans des tenues très chic, elle a osé la robe wax fleurie et les grosses boucles d'oreilles bleues assorties pour visiter le centre culturel de la communauté de Garifuna, au sein d'un village à l'est du pays.

Maracas à la main, elle s'est déhanchée sur une danse traditionnelle avec les enfants du village. Le prince William s'est également offert quelques pas de danse. Mais c'est surtout le look et la spontanéité de Kate qui lui ont valu la une du Daily Mail.



©Isopix



