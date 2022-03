Les passagers d'un avion entonnent ensemble "Baby Shark" pour calmer un enfant (vidéo)

La vidéo fait le buzz sur TikTok. On peut y voir les passagers d'un vol reliant Dubaï à Tirana chanter tous ensemble "Baby Shark". Mais leur objectif n'était pas de rendre le voyage plus festif : s'ils ont entonné ce titre tous ensemble, c'est pour calmer les pleurs d'un enfant… Avec succès puisque le petit garçon s'est tout de suite apaisé.

"D’abord, les gens assis autour de lui ont essayé de le distraire, mais quand rien n’a fonctionné, un groupe de gens, dont moi, a commencé à chanter Baby Shark et plus de gens se sont joints à lui", a expliqué au Daily Mail Parikshit Balochi, un animateur de radio à Dubaï, qui a posté la vidéo sur TikTok, où elle a été vue plus de 7 millions de fois.

"Vous voyez ce qui peut arriver quand nous travaillons tous ensemble plutôt que les uns contre les autres ?", peut-on lire en commentaire. Ou encore : "Comment pouvait-il y avoir autant d’humains gentils dans l’avion en même temps ! J’aime ça !", écrit un autre.