Cet appel vidéo entre Volodymyr Zelensky, Mila Kunis et Ashton Kutcher

Volodymyr Zelensky a organisé un appel vidéo avec Mila Kunis, née en Ukraine, et son mari Ashton Kutcher pour les remercier d'avoir collecté plus de 35 millions de dollars pour les victimes de l'invasion russe.

Le président ukrainien a voulu saluer de leurs efforts en faveur des réfugiés ukrainiens. "Ils inspirent le monde", selon Volodymyr Zelensky.

Le couple de stars hollywoodiennes a lancé une campagne GoFundMe pour aider les réfugiés et l'aide humanitaire dans l'Ukraine déchirée par la guerre, où Mila est née avant de déménager aux États-Unis lorsqu'elle était enfant.

Jusqu'à présent, ils ont réussi à réunir près de 35 millions de dollars, tout en s'engageant à verser 3 millions de dollars de leur propre argent.

Zelensky a partagé une photo de lui lors de l'appel virtuel avec le couple et a écrit dans un message sur Twitter : "Ils ont été parmi les premiers à répondre à notre chagrin. Ils ont déjà récolté 35 millions de dollars.Reconnaissant pour leur soutien. Impressionné par leur détermination. Ils inspirent le monde entier."

Ashton et Mila ont remercié les nombreux donateurs après avoir dépassé leur objectif. "Nous voulions juste dire que nous avons atteint notre objectif. Plus de 30 millions de dollars ont été collectés. Vous avez été plus de 65.000 à faire un don. Nous sommes submergés de gratitude pour votre soutien", ont-ils déclaré.

Ashton a ensuite ajouté : "Notre travail n'est pas terminé. Nous allons faire en sorte que l'élan d'amour que vous avez tous manifesté dans le cadre de cette campagne ait un impact maximal sur les personnes dans le besoin. Il a poursuivi : "Au fur et à mesure que les fonds continuent d'arriver, nous allons traiter chaque dollar comme s'il était donné de notre poche. Avec respect et honneur pour le travail qui a permis de le gagner, avec l'intention d'amour par laquelle il a été donné, et le désir qu'il soit maximisé avec des résultats positifs pour les autres."

Mila a ajouté : "Nous voulons encore une fois vous remercier pour votre soutien continu, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de faire des dons, que ce soit à nous ou à d'autres fondations.Ce n'est que le début d'un très, très, très, très long voyage".

L'actrice de Bad Moms avait auparavant exhorté le monde à ne pas considérer le peuple russe "comme un ennemi".