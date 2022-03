"Nous avons essayé d'avoir un autre bébé... et 5 sont arrivés": l'incroyable histoire de Meghan et Joshua (vidéo)

Il y a deux ans, Meghan et Joshua, un couple du Dakota du Nord, avaient deux fils, Jacob, 7 ans et Matthew, 2 ans. Mais ils voulaient agrandir leur famille en ayant un troisième enfant. Ils espéraient avoir une fille. Lors d'une échographie, sept semaines après le début de la grossesse, ils ont appris qu'il y avait "cinq battements de cœur au lieu d'un".



Megan a confié à Truly qu'elle avait paniqué. "Où allaient aller tous ces bébés et comment cela allait-il fonctionner", a confié la mère de famille. "Tous les cinq bébés sont nés en quatre minutes" et Megan "n'en revenait pas de la rapidité de leur naissance".



Meghan, désormais mère de sept enfants, a confié que certaines personnes ont fait des commentaires sur le fait que c'était irresponsable d'en avoir autant - mais elle dit que la plupart des gens l'ont soutenue et ont été très enthousiastes.