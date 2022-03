Croque au fer à repasser, dessert dans la brume ou qui change de couleur: les candidats de Top Chef rivalisent de FANTAISIE (vidéo)

Cette semaine dans Top Chef, Dominique Ansel, meilleur Chef pâtissier du monde en 2017, a défié les candidats. Les cuisiniers en compétition ont dû le surprendre avec une mise en scène de leur plat sucré.

Sébastien, le jeune chef du nord, a rendu hommage à sa grand-mère qui cuisait les croques à l'aide du vieux fer en fonte. Il a donc proposé un croque composé de brioche et de poire.

"J'aime beaucoup le fer à repasser. Il y a une connexion émotionnelle et nostalgique. C'est super de l'incorporer dans la création du dessert", a commenté le juré.

Le candidat belge Arnaud a quant à lui proposé un dessert à base de champignon et chocolat. Il a animé sa présentation forestière d'une brume à l'aide d'un bouillon : lorsqu'il le verse, une fumée se crée, telle de la brume. Cela a permis de créer une ambiance olfactive puisqu'une odeur de bois et de champignon s'est dégagée. "C'est intéressant", a jugé le chef qui a trouvé le dessert à la cèpe osé mais réussi : "c'est très bien fait".

Enfin, Louise a invité le chef à déposer sa boule de barbe à papa dans l'assiette où se trouvait un bouillon mauve à base de chou rouge. La boule s'est alors colorée de rouge et a fondu pour laisser apparaitre une plus petite boule écrue, qui composait le dessert. "C'est très bien fait", a commenté le chef qui a jugé le changement de couleur "osé", et le plat "intéressant au niveau des saveurs".