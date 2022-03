"Le bébé va bien": Vianney bouleversé après avoir vécu "un truc de dingue" (vidéo)

Ce lundi 21 mars, Vianney a partagé sur son compte Instagram une histoire qu'il a vécue avec son fils et qui aurait pu mal tourner. Le chanteur a été bouleversé par cette rencontre. Vianney a publié une vidéo sur son compte Instagram ce lundi 21 mars afin de raconter une scène surprenante. "Salut les amis, je viens de rentrer de tournée. Je suis rentré ce matin donc je suis exténué parce qu'on a fait trois concerts qui étaient bien intenses", débute l'artiste.



"On passe des soirées de dingues et après, il me faut des jours pour m'en remettre. Aujourd'hui, c'est un jour comme ça où je devais m'en remettre et il m'est arrivé un truc dingue, je voulais vous le partager".



Vianney raconte alors qu'il a croisé des amis durant cette journée de repos en famille à Paris. "J'ai donc garé la voiture que j'ai laissé ouverte puisque, pour tout vous dire, il y avait mon petit bébé qui était en train de dormir". Le chanteur, en pleine discussion, était à quelques mètres de sa voiture afin de garder un oeil sur son fils endormi.



C'est alors qu'un homme s'est approché du véhicule, ce dernier était "collé à la voiture", il "était un peu étrange, pas très propre sur lui".



"Je pense que ça faisait quelques jours qu'il devait galérer dans la rue ou en tout cas qui devait bien 'misérer'". Le père, un peu inquiet, a demandé à l'inconnu si tout allait bien, mais l'homme n'a pas répondu.



Vianney a alors ouvert les portes de son véhicule. L'individu lui a alors dit une chose surprenante..."Mon frère, je suis désolé, j'ai volé tout ce qu'il y avait dans ta voiture", a lâché l'homme. Il lui a ensuite rendu tout ce qu'il avait dérobé.



"Il m'a dit : 'C'était ouvert et je ne sais pas, je suis désolé, je te demande pardon' et il m'a rendu tout ce qu'il y avait dans cette voiture, pas grand-chose d'ailleurs", a précisé l'interprète de Pas là.



"Bien sûr, le bébé va bien. Je gardais un œil sur sa porte, mais visiblement, ce monsieur s'est introduit par l'autre côté du véhicule, discrètement...".



"N'empêche que ça m'a bouleversé. Je ne sais pas ce qui a fait qu'il est revenu sur son geste, peut-être juste parce qu'on l'a regardé en fait, j'en sais rien. En tous les cas, ça veut juste dire un truc, c'est qu'il y a quand même de la lumière chez tout le monde. Il y a du bon en chacun".



Selon Vianney, cet homme "a vu un humain et il a regretté son geste". "Ce type-là, il m'a apporté beaucoup de lumière l'air de rien", confie le chanteur. Cependant, il a conseillé à ses abonnés de fermer leurs voitures, "c'est important".