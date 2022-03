Le prince William et Kate Middleton font de la plongée sous-marine entourés de requins (vidéo)

Le prince William et son épouse Kate sont en ce moment dans les Caraïbes où ils effectuent un voyage officiel organisé à l'occasion du jubilé de la reine Elizabeth II qui célèbre en 2022 ses 70 ans de règne.

La première étape de ce voyage de 8 jours était au Bélize. Là, en toute discrétion, le prince William et son épouse sont allés nager avec des requins pour observer par eux-mêmes le travail de protection de l'environnement marin effectué au large des côtes du Bélize.

Après avoir enfilé leurs équipements de plongée pour explorer la deuxième plus grande barrière de corail au monde, le duc et la duchesse de Cambridge ont pu voir des requins nourrices, qui sont généralement considérés comme inoffensifs pour les humains.

Le couple a été filmé en train de nager l'un à côté de l'autre. Ils se sont faits le signe de la main OK alors qu'ils inspectaient le corail et la vie marine. Cette session de plongée sous-marine a pu avoir lieu grâce à une invitation privée du gouvernement du pays pour observer les travaux de conservation.

William a déclaré que cela avait été "vraiment fantastique" et a salué le "merveilleux travail" de ceux qui contribuent à la protection des coraux et des poissons, dans une vidéo publiée sur le compte Twitter officiel de Kensington Royal.

Ce clip a été tourné dans le plus grand secret et a été publié à la fin de la visite du couple au Belize. Ensuite, William et Kate se sont rendus en Jamaïque.