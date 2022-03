Ben Affleck s'occupe des enfants pendant que sa petite amie Jennifer Lopez va chercher ses récompenses

Ben Affleck a montré son soutien à sa petite amie Jennifer Lopez, restant dans le public aux côtés de son fils Samuel, 10 ans, et de la fille de la chanteuse, Emme, 14 ans, alors que Jennifer Lopez montait sur scène pour accepter le prix Icon à la cérémonie des iHeartRadio Awards 2022.

L'acteur de 49 ans était accompagné d'une partie de leur famille recomposée lors de l'événement de mardi soir, qui s'est tenu au Shrine Auditorium de Los Angeles.

Les 3 membres de la famille Affleck-Lopez l'ont tous regardée monter sur scène pour accepter ce prix dans une superbe robe verte olive avec un décolleté plongeant. Jennifer Lopez a reçu le prix de LL Cool J, qui a collaboré sur les chansons All I Have et Control Myself.

"Je apprécie (cela) tellement, tellement. J'aimerais pouvoir vous dire que recevoir des récompenses est ce qui compte le plus pour moi, mais ce n'est pas vrai. Et ne pensez pas que je n'apprécie pas les choses brillantes et scintillantes, parce que je les apprécie !", a commencé Lopez.

Et de poursuivre: "Je ne peux pas vous mentir, tout le monde sait que j'aime ce que je fais. Mais ce n'est pas pour ça que je fais ça. Ce n'est pas ce qui compte le plus pour moi. Je le fais vraiment pour vous les gars", a-t-elle adressé à ses fans.

Selon plusieurs rumeurs, Ben Affleck et Jennifer Lopez auraient emménagé dans une demeure commune située à Bel Air, composée de 10 chambres pour créer leur petit nid d'amour entourés de leurs enfants respectifs. Jennifer Lopez en a 2 et Ben Affleck en a 3, issus de sa relation avec l'actrice Jennifer Garner.