L'avion de Miley Cyrus frappé par la foudre: la chanteuse poste une vidéo peu rassurante

C'est la hantise de beaucoup de voyageurs: l'accident d'avion... Et Miley Cyrus a failli le vivre en direct. Ce mercredi matin, la chanteuse a expliqué avoir eu un souci dans l'avion avec lequel elle se dirigeait vers le Paraguay. Frappé par la foudre, l'appareil a du atterrir en urgence pour éviter toutes complications. "Notre avion a été pris dans un gros orage inattendu et frappé par la foudre", écrit-elle sur Instagram. "Mon équipage, mon groupe, mes amis et ma famille qui voyageaient tous avec moi sont en sécurité après un atterrissage d'urgence."

Pour accompagner ce texte, Miley Cyrus a publié une vidéo inquiétante filmée depuis l'intérieur de l'avion pendant l'orage ainsi qu'une photo de ce qui paraît être une aile de cet avion abimé... Heureusement pour tous, il y aura eu plus de peur que de mal dans le ciel de l'Amérique latine.