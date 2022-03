Une pétition en ligne exige que la Suisse expulse la compagne présumée de Vladimir Poutine

C'est une pétition qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment sur la plateforme Change.org. Elle exige en effet que la Suisse expulse de son pays la compagne présumée de Vladimir Poutine.

Nous l'évoquions il y a quelques jours. Celle que la Russie surnomme "la maîtresse de Poutine", l'ancienne championne médaillée des jeux Olympiques d'Athènes, Alina Kabaeva est, selon plusieurs sources, cachée en Suisse dans une luxueuse demeure avec ses 4 enfants qu'elle aurait eus avec le président russe.

Jusqu'à présent, l'Occident n'a pas sanctionné Kabaeva, qui, en plus d'être la compagne secrète présumée de Poutine, est également présidente du conseil d'administration de National Media Group, le géant de la télévision et des journaux qui obéissent au Kremlin.

Mais plus de 64.000 signataires de cette pétition réclament que des sanctions soient également prises envers la femme du leader russe, rapporte le Daily Mail.

La pétition demande aux autorités suisses "d'examiner très attentivement la base légale sur laquelle elle est présente dans votre pays, et de vérifier" la propreté des fonds utilisés pour l'achat d'un bien immobilier en Suisse, que cette personne utilise".

"Nous, citoyens de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine, qui traversons actuellement d'immenses souffrances, nous nous unissons pour faire appel aux autorités suisses", indique la pétition, publiée sur change.org en allemand, français et anglais.

La pétition dit aux Suisses: "Pour la première fois dans l'histoire moderne, votre pays a violé sa neutralité, ce qu'il n'a même pas fait vis-à-vis de l'Allemagne nazie au XXe siècle, et a rejoint les sanctions contre Poutine et ses environs. Et maintenant, vous permettez à sa maîtresse préférée et à ses enfants de se cacher à l'intérieur des frontières de votre État."