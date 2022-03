La curieuse vidéo de l'ambassade de Russie en France pour "arrêter de haïr les Russes"

C'est un clip pour le moins étonnant. Ce lundi 21 mars, l'ambassade de Russie en France a diffusé un spot de sensibilisation sur la discrimination des Russes grandissante depuis le début de la guerre en Ukraine.

Dans cette vidéo, on y voit une fête entre amis et entre chiens (oui, oui) où tout le monde semble heureux, jusqu'à l'arrivée d'un jeune homme accompagné d'un husky... sibérien. L'hôtesse refuse l'entrée au toutou et à son maître à cause de l'origine de sa race. "Reste en arrière, il est dangereux! Il est Russe!", ordonne l'hôtesse à son animal à quatre pattes. Interloqué, le maître subit ainsi un rejet du à l'origine de son chien. On voit ensuite le petit husky être triste puis pleurer, jusqu'à ce que tous les autres chiens invités se ruent dessus pour jouer.

Une happy end, des animaux, un spot presque naïf: c'est donc la recette presque hollywoodienne de cette vidéo qui promeut le hastag #StopHatingRussians ("Arrêter de haïr les Russes). Un clip qualifié de "propagande" par certains qui n'a évidemment pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.