Britney Spears est de retour sur les réseaux sociaux… Et elle a une petite surprise!

Le retrait n'aura été que de courte durée. Il y a quelques jours, Britney Spears disparaissait soudainement d'Instagram, son réseau social préféré où sont publiées photos et vidéos quotidiennement.

Cette suspension de compte en a surpris plus d'un mais plus d'inquiète, Britney est de retour et elle commence fort. En l'espace de quelques heures, elle a diffusé quatre publications qui nous font croire que la chanteuse va mieux et on devine pourquoi... Elle a adopté un adorable petit chien, qu'elle a filmé dans un petit sofa rose à la taille du chiot.

Il y a quelques semaines déjà, elle postait un texte dans lequel elle rappelait que sa famille lui avait appris "une chose et une chose seulement": l'amour des animaux. En espérant que cette adoption soit thérapeutique pour Britney qui sort d'une période trouble.

Bientôt le retour de la musique?



Dans un article de The Sun, version américaine, on découvre que Britney Spears serait sur la bonne voie pour reprendre la musique. Six ans après la sortie de son dernier album, elle travaillerait en collaboration avec des producteurs qu'elle connaît déjà.

Dans cet article, une source livre : "C'est vraiment le début du processus et Britney ne se met aucune pression pour sortir un album tout de suite, ou quelque chose du genre, mais son équipe commence à tâter le terrain pour de la nouvelle musique. Plusieurs personnes avec qui Britney se sent bien ont été contactées (…) et tout le monde semble plutôt impliqué. (...)?Elle a vécu des choses très difficiles ces dernières années mais, au fond d'elle, elle adore faire de la musique et se produire sur scène, donc le fait d'avoir de nouvelles chansons pourrait vraiment l'aider à tourner la page".