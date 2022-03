Malgré ses soucis de santé, Arno enregistre un album qui sortira avant l'été

La maladie ne décourage pas Arno. Contraint d'annuler des dates de sa dernière tournée, Arno ne fait pas de croix sur sa carrière pour autant. Le chanteur belge a annoncé la sortie d'un nouvel album qui devrait voir le jour avant l'été, un an après la sortie de "Vivre".

Enregistré en cinq jours seulement, on ne connaît pas encore le titre de cet opus exclusif. Au micro d'Augustin Trapenard, sur France Inter ce mercredi, il dévoile quelques informations au sujet de son nouveau bébé. Cet album sera donc composé de morceaux en piano-voix, accompagné par le pianiste "formidable" Sofiane Pamart, surnommé "Sofiano" par Arno. "Autour de moi, on m'a souvent demandé des morceaux piano-voix", confie-t-il, bien que cette initiative soit en réalité celle de sa maison de disques. Et qu'entendra-t-on? Des reprises de ses propres morceaux uniquement. "Rechanter ses chansons en piano voix, ça apporte une autre dimension. Le texte est plus mis en avant, plus clair", constate-t-il, le souffle affaibli.

Il a également livré son envie de monter sur scène malgré un corps fragile: "C'est sur scène que je me sens le plus vivant, je ne sais pas ce qui se passe. C'est l'adrénaline".