En pleine campagne présidentielle française, un des fils d'Eric Zemmour sort du silence

Oui, Eric Zemmour a trois enfants et le deuxième d'entre eux s'appelle Thibaut. Ce dernier n'a jamais pris la parole en public depuis la candidature de son père à l'élection présidentielle mais a accepté de participer à une interview de Guillaume Pley qui propose l'émission "QG de campagne", sous format vidéo.

On découvre donc grâce à cette interview le visage de Thibaut, 24 ans, aux traits forts similaires à ceux de son père, plutôt à l'aise devant la caméra. "C'est la première fois que je décide de me montrer, uniquement parce que c'est une émission un peu moins conventionnelle que celle qu'on peut voir à la télévision traditionnelle", annonce-t-il. "Je pense que ça sera la seule et l'unique, ça ne m'intéresse pas trop de me montrer."

La question qui démange: le jeune homme soutient-il son père? La réponse est oui. A l'annonce de sa candidature à la présidentielle, la fratrie l'a encouragé: "On lui a dit 'Vas-y, fonce!'". "Je suis souvent très fier de lui (...)", détaille-t-il. "Je le trouve la plupart du temps très clair et très convaincant. Je le soutiens et je me sentirais coupable de ne pas le faire." Bien qu'il avoue parfois scruter et critiquer les interventions de son père. "On essaie de se parler calmement, on échange (...) Je le critique parfois mais la critique est toujours positive. Je le connais et ça m'intéresse."

Durant cette interview, on apprend aussi que Thibaut Zemmour n'a jamais trop rencontré de difficultés dans sa scolarité face au nom de polémiste qu'il porte. Jamais quelques une sauf avec... le corps professoral. "Parce que les professeurs sont souvent de gauche, étaye son père Eric. Ils lui faisaient un peu payer mes positions."