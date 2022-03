Y aura-t-il une saison 2 de "And Just Like That", la suite de "Sex & the City"?

C'était la grande annonce de l'an dernier: Sex & the City connaîtra une suite... A trois héroïnes plutôt que quatre à cause de discordes internes, certes, mais elles sont bel et bien revenues. Et trois amies new-yorkaises ont fait leur petit effet: la suite intitulée "And Just Like That" a connu son petit succès, menant ainsi les producteurs à signer... Pour une saison 2! On ne connaît ni la date de tournage ni celle de sortie, mais tout le monde a dit oui pour poursuivre l'aventure avec Carrie, Charlotte et Miranda.

Interrogé, un membre de l'équipe de la série a livré son ressenti sur cette suite au magazine Variety. "Nous avons fait quelque chose de difficile avec cette première saison: prendre quelque chose de familier pour le transformer et proposer du neuf. Pour le meilleur et pour le pire. Je suis ravi de pouvoir raconter d'autres histoires sur ces personnages vibrants, qui sont tous joués par des comédiens incroyables et puissants. Le fait est que nous avons hâte de commencer. Et juste comme ça... (And Just like That…) notre vie sexuelle reprend."

Et nous aussi, on a hâte!