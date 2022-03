"La situation humanitaire se détériore jour après jour": le prince Albert de Monaco s'exprime au sujet de l'Ukraine

Sur son compte Instagram, le jeudi 17 mars, le palais princier de Monaco a diffusé une vidéo. Le contenu? Une allocution solennelle du prince Albert de Monaco dans laquelle celui-ci s'exprime sur la situation en Ukraine. “Mes chers compatriotes, chers résidents, chers amis, depuis le 24 février, invasion de l’Ukraine, la situation humanitaire se détériore jour après jour", démarre-t-il, évoquant ensuite les images de guerre venues d'Ukraine qui "nous frappent d'effroi".

Dans cette vidéo, le prince indique que "la Principauté de Monaco se joint à l’appel de la communauté internationale en faveur du respect du droit humanitaire" et que le rocher veillera à un accueil digne pour les réfugiés ukrainiens.

Son allocution exprime "l'entière solidarité" de Monaco et indique que la Principauté participera "à l'élan à sa mesure et avec les moyens qui sont les nôtres. Nos écoles, nos bénévoles et nos ressources disponibles seront mobilisés pour accueillir, accompagner et soutenir ces personnes déplacées et vulnérables (...) La Croix-Rouge monégasque apportera également toute son expertise en matière de gestion de crise humanitaire et je sais que d’autres identités de la société civile monégasque sont aussi à pied d’œuvre pour soutenir les efforts déployés à échelle locale et internationale.”

Une intervention inattendue et remarquée pour cette ville-état qui prend rarement position sur les sujets internationaux.