Jean-Pierre Chalençon, ex-acheteur d'Affaire Conclue et organisateur de dîners clandestins, croule sous les dettes

Il était déjà connu dans Affaire Conclue où il était acheteur, chroniqueur dans l'équipe des Grosses Têtes mais l'histoire des dîners clandestins organisés chez lui, en France, pendant le Covid l'ont rendu célèbre malgré lui.

Jean-Pierre Chalençon est un grand collectionneur et expert de Napoléon Bonaparte, cogérant de la prestigieuse salle de réception du Palais Vivienne. Un CV qui pourrait faire rêver mais l'homme de médias perd peu à peu sa fortune... "J'ai perdu de l'argent parce que j'ai toujours payé trop cher. Je ne suis pas marchand, je suis collectionneur", a-t-il expliqué à nos confrères du Figaro mi-mars. Alors; il tente de remonter la pente comme il le peut. "J’ai vendu, pour payer les frais financiers de mon Palais Vivienne pour lequel je me suis endetté à l’achat, soit 30.000 à 40.000 euros par mois, alors que je n’ai reçu aucune aide de l’État pendant la pandémie."

Jean-Pierre Chalençon a effectivement revendu une cinquantaine d'objets rares lors d'une vente aux enchères en région parisienne, dont un bassin en vermeil signé estimé entre 120 000 et 150 000€. De quoi mettre du beurre (en or?) dans les épinards.