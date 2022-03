Le coup de gueule de Lili Reinhart, star de la série Riverdale, contre la culture du "summer body"

Le "Summer body", c'est l'expression utilisée pour parler de la préparation de son corps avant l'été. Comprenez: mincir et parfaire son corps pour être prêt.e à enfiler son maillot de bain.

Un objectif pour certain mais surtout un complexe pour d'autres...

La star de la série Riverdale, Lili Reinhart, a dénoncé cette culture du "summer body" et le dictat de la minceur ce mardi 22 mars sur son compte Twitter. Là, elle écrit: "Vous n'avez pas besoin d'un ventre plat ou parfaitement tonique pour porter un crop top". Elle qualifie cette tendance de "toxique" et appelle à la raison de toutes et tous. "Votre corps est prêt pour l'été, peu importe à quoi il ressemble. Ne laissez pas cette culture du 'summer body' vous empêcher de profiter de quoi que ce soit."

Un message bienveillant à l'approche de l'été...