Cocaïne, alcool et bas résilles: la drôle de promotion de Madonna pour son nouveau clip

Madonna sort actuellement un remix de son tube Frozen... Et pour le coup, elle n'est pas froide du tout!

Pour faire la promotion de son clip, elle a publié cette semaine une vidéo d'elle qui ne la met pas spécialement à son avantage. Humour, sûrement mais teinté de ridicule.

Dans cette vidéo, Madonna commence par se présenter comme "la mère de Jésus" et divague totalement. On boit un grand verre de vin et se dit "bourrée", elle se touche le nez en "attendant que la cocaïne fasse effet", elle demande à ce que "personne ne la touche" sans quoi elle "appellera la police"... Tout ça toujours aussi court vêtue et avec un visage retouché et méconnaissable.